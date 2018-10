Métropole de Lyon : où déposer vos déchets verts ?

Avant l’hiver, les jardins ont souvent droit à une petite coupe rafraîchissante. Pour vous débarrasser de vos déchets verts, la métropole met en place des bennes dans vos communes.

Automne oblige, les feuilles mortes envahissent les jardins. Et avant l’hiver, rien de tel qu’un bon nettoyage des espaces verts. Seulement voilà, branches d’arbres et autres restes de potager prennent de la place. Pour pallier ce problème, la métropole de Lyon a mis en place des points de collecte pour se débarrasser des déchets verts. Au total, onze communes de la métropole proposent les collectes, uniquement destinées aux déchets végétaux : Quincieux, Lissieu, Dardilly, Fontaines-Saint-Martin, Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Collonges-au-Mont-d’Or, Albigny-sur-Saône, Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Marcy-l’Etoile, Charly et Jonage. Attention, pensez à vous munir d’un justificatif de domicile pour les collectes de Charly et de Jonage.

Jusqu’au 24 novembre, les samedis, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30, rendez-vous au point de collecte de votre commune pour apporter vos déchets verts. Pensez à consulter le calendrier ici pour vous assurer que la collecte aura bien lieu. Seuls les habitants de la métropole de Lyon sont autorisés à déposer gratuitement leurs déchets verts. Les fourgons, bennes et véhicules à plateau sont interdits.