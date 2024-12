Métropole de Lyon : les travaux à prévoir sur les routes la semaine prochaine 

A7, A47 ou encore M6, différentes perturbations vont impacter les routes de la métropole de Lyon dès lundi 9 décembre. On fait un point.

Dès lundi 9 décembre, différents travaux d’entretien vont impacter les routes de la métropole lyonnaise.

Circulation interdite sur l’A7, A47 et M6

Ce sera notamment le cas sur différents axes de l’autoroute A7. Les 9 et 10 décembre de 21 heures à 6 heures le lendemain, la circulation sera interdite à hauteur du nœud de Saint-Fons, sur la bretelle de l'A7 vers la D383 direction Paris. Du 9 au 12 décembre, de 21 heures à 6 heures le lendemain, la circulation sera aussi interdite à hauteur du nœud de Saint-Fons, sur la bretelle de la D383 vers l'A7 direction Paris, et réduite en direction de Paris, entre le nœud de Feyzin et le nœud de Pierre-Bénite.

Sur l’A47, la circulation sera réduite du 9 au 11 décembre, de 9 heures à 16 heures, en direction de Saint-Étienne, entre Givors Ouest (diffuseur n°10) et Rive-de-Gier (diffuseur n°11), pour des travaux d'entretien. Sur la M6 et M7, la circulation sera interdite dans les deux sens de circulation, entre le nœud du Valvert et Lyon-Centre (diffuseur n°2).

Le tunnel sous Fourvière également fermé

Près de Lyon, le tunnel sous Fourvière sera également totalement fermé à la circulation chaque nuit du lundi 9 décembre au mercredi 11 décembre, de 20 heures à 6 heures, dans les deux sens de circulation pour des travaux d’entretien. Les automobilistes lyonnais et de la métropole sont invités à adapter leur trajet.

