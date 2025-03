Métropole de Lyon : les AESH et AED en grève le 1er avril

Les AESH, accompagnant des élèves en situation de handicap et les AED (Assistants d'éducation) seront en grève dans la métropole de Lyon le 1er avril prochain.

La CGT Educ'Action du Rhône a lancé un appel à la grève pour le 1er avril prochain. A cette occasion, les AESH et les AED seront en grève. Ces assistants d'éducation en charge notamment des élèves en situation de handicap réclament des hausses de salaires et des titularisations.

"AED et AESH, nous occupons une place centrale dans les établissements mais sommes précarisé.e.s, sous-payé.e.s et maintenu.e.s sous l'arbitraire de nos hiérarchies, au détriment de nos droits" estime la CGT dans son communiqué.

Le 16 janvier dernier, lors d'une première journée de grève, plus de 30 vies scolaires étaient complètement fermées dans l'académie "prouvant que les revendications pour un vrai statut et un salaire dignes sont partagées par les AED et AESH dans toute l’académie".

Les grévistes se rassembleront le 1er avril devant le rectorat de Lyon à partir de 11h.