Métropole de Lyon : légère baisse du chômage au 1er trimestre 2019

Le chômage a baissé de 0,3 % dans la métropole de Lyon au 1er trimestre 2019. Sur un an, cette baisse est nulle.

Le chômage a légèrement baissé dans la métropole de Lyon au 1er semestre 2019 (0,3 %). Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi n'a presque pas bougé (+10 demandeurs d'emploi). En tout, on compte 79 730 chômeurs dans la métropole au 1er trimestre 2019. La baisse dan al métropole est un peu moins forte que dans le Rhône où le chômage a baissé de 0,4 % au 1er trimestre ainsi que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes (-0,7 %). C'est en Haute-Loire (-1,9 %) en Ardèche (-1,6 %) et dans le Puy-de-Dôme (-1,4 %) que le nombre de demandeurs d'emploi a le plus baissé durant le 1er trimestre de l’année.