Métropole de Lyon : la zone 30 du centre-ville de Villeurbanne va être étendue, explications

A partir du mois de mai, un nouveau périmètre du centre-ville de Villeurbanne va passer en zone 30. Après Oullins depuis juillet 2019, Poleymieux-au-Mont-d'Or est passé en "ville 30" en 2021. D'autres communes de la Métropole de Lyon pourraient suivre ces prochains mois.

A partir du mois de mai, un nouveau périmètre du centre-ville de Villeurbanne va passer en zone 30. "A cela s’ajoute la mise en circulation à double sens pour les vélos dans les rue Hippolyte-Kahn, Louis-Becker, Michel-Servet", explique la ville de Villeurbanne.

"Les bénéfices sont réels en termes de sécurité, pour les piétons - enfants et personnes âgées notamment – et les cyclistes. Cette baisse de la vitesse génère également moins de bruit et de pollution, favorise les modes actifs, permet aux vélos de gagner en fluidité et rend leurs trajets plus sûrs. Par ailleurs, notre objectif est de passer la ville à 30 km/heure, à l’exception de quelques axes structurants", souligne Pauline Schlosser, adjointe au maire de Villeurbanne chargée des déplacements, de la mobilité et du stationnement.



Deux communes de la Métropole de Lyon, Oullins (depuis juillet 2019) et Poleymieux-au-Mont-d'Or (depuis début 2021) sont elles passées en "ville 30". 30km/h, c'est désormais la norme dans toutes ces deux communes.

Qu'est-ce-que c'est la "ville 30" ? "La ville 30, pour rappel, c'est inverser la logique. Se dire, 30km/h, c'est la base en ville. Et quelques axes, des grands axes, sélectionnés qui restent à 50 km/h. Ce n'est pas comme une zone 30 où on définit une petite zone où la limitation de vitesse est à 30km/h. La logique est inversée", nous résumait Valentin Lungenstrass, adjoint au maire de Lyon aux mobilités, à la logistique urbaine et aux espaces publics, il y a quelques semaines.

Deux communes de la Métropole de Lyon sont déjà en "ville 30"

"La ville 30, j'en parle à l'ensemble des maires de la Métropole de Lyon. Il y a des retours positifs. A la fin du mandat (2026), on aura plusieurs villes de la Métropole qui seront devenues des villes 30", nous expliquait Fabien Bagnon, le vice-président délégué à la voirie et aux mobilités actives à la Métropole de Lyon.

Au début de l'année, sur LyonCapitale.fr, la maire d'Oullins Clotilde Pouzergue dressait un premier bilan du passage en ville 30 de sa commune, la 1ère de la Métropole de Lyon : "c’est un bilan plutôt positif en terme de mentalités. Les associations cyclistes nous le disent. Ils ont le sentiment que la vitesse a baissé. A force de marteler un certain nombre de messages, on comprend que demain, il va falloir partager la voirie. Il faut encore qu’on fasse des aménagements. Marquer des gros « 30 » au sol, ça ne suffit pas. Il y a déjà des aménagements qui ont été faits, mais il faut qu’on aille encore plus loin. La réflexion autour du plan de circulation dans le centre-ville participe à cet apaisement de la vitesse".

"On a aussi déployé quelques radars pédagogiques pour accompagner cette mesure. Dans certains quartiers, on nous dit que la vitesse est encore trop élevée. On a besoin d’accompagner, ça ne se fait pas du jour au lendemain. On va aller un petit peu plus loin sur la verbalisation car malheureusement il n’y a que ça que les gens comprennent. On est en train de regarder pour acquérir un radar pas seulement pédagogique mais plus répressif. Notamment aux abords des écoles, où il faut vraiment qu’on protège les plus fragiles, c’est-à-dire les piétons", nous expliquait la maire d'Oullins.