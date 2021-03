Métropole de Lyon : la prime vélo de 500 € officiellement de retour

La métropole de Lyon a voté ce lundi le retour de la prime à l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE), vélo cargo ou vélo pliant. Une prime conditionnée cette fois-ci à des critères sociaux.

La métropole de Lyon a adopté ce lundi une délibération rétablissant, la prime d'un montant allant jusqu'à 500€ pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE), d'un vélo cargo ou d'un vélo pliant. Mise en place en 2020, la prime métropolitaine pour l'achat d'un vélo à assistance électrique (VAE), vélo cargo ou vélo pliant, s'etait arrêtée au 31 décembre dernier. Finalement, l'exécutif métropolitain écologiste a présenté ce lundi 15 mars une délibération renouvelant le dispositif. La prime va cette fois-ci être adossée à des conditions sociales. Pour les personnes dont le revenu fiscal de référence divisé par le nombre de parts fiscales est inférieur ou égal à 13 489€, la prime ne pourra excéder 50 % du prix TTC d'achat du vélo avec un plafond de 500€. Pour ceux dont le revenu fiscal est supérieur à 13489€ la prime ne pourra être là aussi que de 50 % du prix d'achat TTC, mais cette fois-ci avec un plafond de 100€.

La délibération a été largement adoptée. Du côté des élus LR, Crhitophe Quiniou le maire de Mezieux a regretté que cette prime ne soit pas disponible pour les vélos mécaniques. “Parfois , un simple bon vélo classique peut être plus efficace qu'un vélo électrique. Pourquoi financer l’achat d’un mauvais VAE à 1000€ qui n'a pas forcément une grande qualité et qui dégoûtera peut-être même son utilisateur, et ne pas aider pour l'achat d'un vrai vélo de velotaf, bien équipé ?”, a-t-il questionné. Et d'ajouter : “Posons aussi la question de subventionner les vélos issus de l'économie locale et régionale qui ne sont pas produits en chinent.” Concernant les critères sociaux, son groupe a proposé par amendement la création d’une nouvelle tranche sociale pour laquelle l'aide serait de 25 % du montant du vélo.

Cet amendement a été rejeté, la majorité estimant que le prix des vélos achetés en 2020 étant autour de 2000€ le montant du plafond serait alors sensiblement le même que la prime classique, c'est-à-dire de 500€.