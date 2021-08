Métropole de Lyon : la maire de Décines demande au festival Woodstower de baisser le volume

Le festival Woodstower a démarré ce mardi à Miribel-Jonage. Un lancement qui n'est pas du goût de tout le monde. La maire de Décines-Charpieu, Laurence Fautra, demande de réduire le volume.

L'édition 2020 avait dû être annulée en raison de la crise sanitaire, alors pour 2021, le festival Woodstower entend bien se rattraper. Il a démarré le 24 août et se termine dimanche prochain. Toutefois, cela ne fait pas que des heureux. Sur Facebook, la maire de Décines-Charpieu, commune voisine du Grand parc de Miribel-Jonage où se déroulent les festivités, se plaint des décibels trop importants.

"Nous ne pouvons plus accepter ces nuisances"

"Nous ne pouvons plus accepter ces nuisances", affirme Laurence Fautra (LR). Elle explique avoir "demandé au préfet d'agir" et aux "élus EELV de la Métropole de réduire considérablement le volume sonore pour les Décinois". La mairie de Décines invite de son côté les personnes gênées par les troubles sonores à contacter par téléphone le Grand Parc de Miribel-Jonage et la police municipale de Vaulx-en-Velin.

A lire également : Métropole de Lyon : Gaël Faye à l'affiche du festival Woodstower mercredi 25 août