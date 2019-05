Métropole de Lyon : la grève des professeurs continue

Les professeurs et parents d'élève qui demande le retrait des lois Blanquer seront de nouveau en grève en début de semaine prochaine (27 et 28 mai).

Après plusieurs semaines de mobilisation des professeurs et parents d’élève des écoles, collèges et lycées de l'agglomération lyonnaise, de nouvelles journées de mobilisation sont attendues dans les jours à venir. Réunis en assemblée générale ce mardi, les grévistes appellent l’ensemble des personnels du département :

À rejoindre le rassemblement du collectif REP+ mercredi 22 mai à 13h30 devant le collège Simone Lagrange à Villeurbanne rue des Jardins.

À cette occasion, les personnels mobilisés organiseront une classe sauvage.

À envoyer leurs déclarations d’intention de grève pour l’ensemble de la semaine prochaine.

À se mettre en grève lundi 27 mai et mardi 28 mai (journées de mobilisation dans la fonction publique).

À organiser partout des AG de secteur pour discuter des suites de la mobilisation.

À participer à l’AG départementale à la Bourse du travail le lundi 27 mai à 10h30.

Ils demandent le retrait de la loi Blanquer actuellement en discussion et de la réforme Blanquer du lycée et du baccalauréat et de parcoursup.