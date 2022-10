Au moins trois lycées de la Métropole de Lyon ont été la cible de blocages par des élèves ce mercredi matin. Sept interpellations ont eu lieu devant le lycée Condorcet à Saint-Priest.

Les blocages d’établissements se sont poursuivis ce mercredi matin dans la Métropole Lyon au lendemain du mouvement de grève national qui a trouvé un fort écho au sein des lycées professionnels notamment, qui dénoncent une réforme à venir. Au moins trois lycées ont été perturbés en début de matinée : le lycée Faÿs à Villeurbanne, le lycée la Martinière Monplaisir, dans le 8e arrondissement, et le lycée Condorcet à Saint-Priest.

Trois lycées perturbés

La situation s’est révélée particulièrement tendue devant ce dernier établissement où, selon nos informations, sept personnes ont été interpellées pour avoir jeté des projectiles sur le lycée, la mairie et les forces de l’ordre, qui ont notamment fait usage de gaz lacrymogènes.

Peu avant 10h30, la situation tendait à se calmer d'après les services de l'État. Ces incidents continuent toutefois de perturber la circulation du tramway T2, qui ne dessert plus depuis 8h44 les stations de Parc Technologique à Saint-Priest Bel Air dans les deux sens de circulation. La reprise du trafic est prévue aux environs de 12h30 selon les TCL.

Au lycée la Martinière Monplaisir dans le 8e arrondissement, après de premiers incidents mardi, des poubelles et caddies ont de nouveau été brûlés ce matin devant l’établissement selon des témoins. Des CRS et des pompiers sont intervenus peu avant 8 heures pour éteindre le départ de feu et ramener le calme devant le lycée.