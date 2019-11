Métropole de Lyon : des chutes de neige qui tiennent au sol

À Lyon, c'est toujours un mélange pluie neige qui tombe, mais sur la métropole, les flocons commencent à tenir au sol. Le Rhône reste en vigilance orange "neige-verglas".

Les chutes de neige s'intensifient sur la métropole de Lyon et le sol est déjà blanc sur les hauteurs de l'agglomération et de sa périphérie. Entre 5 et 15 centimètres de neige pourraient tomber durant la nuit, jusqu'à 30 centimètres sur certaines hauteurs.

Selon Onlymoov, la circulation est difficile à cause de la combinaison entre les précipitations et l'heure de pointe. Les automobilistes sont invités à rester prudents sur les routes et privilégier les transports en commun.

À Lyon, c'est toujours un mélange pluie neige qui tombe sur la ville, rendant les chaussées particulièrement glissantes par endroit. La neige ne tient pas encore au sol.

Le département du Rhône reste placé en vigilance orange "neige-verglas" jusqu'à vendredi 9 heures. Cette situation pourra évoluer durant la nuit.