Métropole de Lyon : Bernard dévoile ses axes prioritaires du début de mandat

Encadrement des loyers, RSA jeune, mise en régie de l'eau, fin de la publicité numérique... Fraîchement installé à la tête de la métropole de Lyon, le président écologiste Bruno Bernard a dévoilé les premiers axes prioritaires de son début de mandat.

"Nous avons eu un entre-deux-tours de plus de deux mois, nous avons utilisé ce temps pour commencer à travailler les dossiers", dans son nouveau bureau à la métropole de Lyon, le président Bruno Bernard affiche un visage à la fois détendu et déterminé. Il répète à l'envi qu'il faudra faire preuve "d'humilité" et "de modestie", durant le mandat qui arrive. Comme d'autres, il vient de vivre l'entre-deux-tours le plus long de l'histoire de Lyon, une période marquée par le coronavirus, crise qui pourrait durer "quelques mois ou années", confie-t-il d'entrée. Cet été s'annonce déjà chargé pour les nouveaux élus et services, Bruno Bernard a posé plusieurs dossiers sur la table dont l'instruction a déjà commencé.

Encadrement des loyers et préemptions possibles des baux commerciaux

Le mandat est lancé, le ton est donné, le nouveau président liste les sujets prioritaires. Premier mis en avant, l'encadrement des loyers. "Nous devons déposer le dossier avant novembre si nous voulons le mettre en place le 1er janvier", explique Bruno Bernard. Des rencontres avec les acteurs comme la FNAIM vont être organisées, les modalités et zones géographiques sont encore à définir. Le président confie son souhait de mettre en place "une brigade du logement", pour faire respecter l'encadrement, mais aussi lutter contre les logements Airbnb illégaux, et ceux qui sont insalubres.

Concernant les baux commerciaux, l'écologiste souhaite l'étude de plusieurs pistes pour "revitaliser les centres-villes avec les communes qui le souhaitent" et trouver des solutions pour "éviter les loyers trop importants", comme "la préemption des baux si nécessaire".

En parallèle de cette volonté de mieux contrôler le foncier, il souhaite également l'optimisation et la modernisation, des procédures de permis de construire, "plus de dossiers via le numérique, moins de papiers" résume-t-il.

Vers une mise en régie de l'eau en 2023

Autre symbole, un groupe de réflexion va être mis en place pour la mise en régie de l'eau, distribution comme assainissement, à l'horizon 2023. Le groupe Veolia avait remporté la dernière DSP de 2015, "à cette occasion, les élus avaient obtenu une plus grande transparence sur les choses mises en place, la situation sera plus facilite pour Lyon que certaines autres villes qui sont passées directement en régie sans cette étape. Nous serons plus à l'aise", précise Bruno Bernard.

Le président a également détaillé les autres sujets lancés dès à présent : sécurisation des points noirs dangereux pour les cyclistes, en lien avec les associations vélo, sécurisation de la voie publique autour des écoles et collèges avec les communes qui le souhaite, expérimentation d'un RSA jeune, avec ou sans l'aide du gouvernement, campagne zéro déchet avec une communication forte dès l'automne sur le tri et la valorisation des biodéchets, refus des panneaux numériques (lire ici). Enfin, l'élu EELV va lancer une cellule "crise sanitaire", pour se préparer aux menaces qu'elles soient liées à des virus comme le COVID-19 ou les pics de pollution.

Pour la Cité de la gastronomie, si "la crise a fini de tuer le dossier", le président espère voir le lieu rouvrir rapidement "on va rencontrer les mécènes qui ont mis dix millions dans ce lieu". Nous souhaitons mettre en place une démarche citoyenne pour voir ce qu'on en fait.

Plus largement, Bruno Bernard estime que la crise a tué le tourisme international à court terme, "nous allons voir comment avoir des touristes à Lyon, comment accompagner une approche moins internationale qui est rendue obligatoire par la crise, aller vers l'écotourisme, aider les communes qui le souhaitent". À travers ces premiers axes, ressort en filigrane la main tendue vers les territoires et leur maire. Le mandat est lancé.