Renforcer la qualité du service public et garantir la sécurité des jeunes voyageurs à bord des Cars du Rhône, tels sont les objectifs affichés par le Sytral, lundi 28 mars à Lyon. La collectivité a annoncé le déploiement de caméras de vidéo-protection embarquées dans les véhicules. Ce sont près de 1000 caméras qui seront installées dans les engins (3 caméras par autocar et 2 par minicars).

Le Sytral, responsable de 340 lignes de cars transportant 22 000 élèves, s'est doté d'une enveloppe d'1,1 million d'euros afin de financer ces nouveaux équipements. Et d'ici la rentrée scolaire 2022, "la majorité des 443 véhicules circulant sur le réseau des Cars du Rhône seront équipés de caméras de vidéo-protection afin d’offrir à nos jeunes voyageurs, ainsi qu’à l’ensemble des usagers, des conditions de voyage optimales et de renforcer la sécurité de tous", a annoncé Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral.

Transition énergétique

Au-delà de la sécurité, les transports lyonnais se veulent engagés dans la réduction de la pollution de l'air. 90 véhicules fonctionnant au biogaz carburant et à l'électricité devraient être mis en circulation sur le réseau des Cars du Rhône à l'horizon 2029, selon le Sytral.

"La transition énergétique est au cœur des préoccupations du SYTRAL. Avec le déploiement sur nos réseaux de nouveaux véhicules à faibles émissions, nous répondons aux enjeux que constituent les mobilités durables de nos territoires", a poursuivi Bruno Bernard. Le Sytral entend également créer "de nouvelles liaisons dans les territoires qui ont récemment intégré le SYTRAL, et des renforts de l’offre de transport".