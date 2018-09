Météo : un 18 septembre largement au-dessus des normales de saison à Lyon

Ce mardi se rapproche des records de chaleur pour un 18 septembre. Il va faire chaud à Lyon.

Beaucoup de soleil et quelques nuages : ce mardi pourrait être qualifié de beau si les températures n'étaient pas aussi élevées pour un 18 septembre. Avec 32 degrés, soit 10 degrés de plus que les normales de saison, le mercure se rapproche du record de 1987 et ses 32,4 degrés. Les températures resteront élevées toute la semaine et le soleil au rendez-vous. Ce mois de septembre 2018 est bien parti pour être l'un des plus chauds depuis que des mesures régulières ont été mises en place.

Avec un indice de 47 sur 100, la qualité de l'air reste bonne, mais la concentration en pollens est toujours aussi élevée sur l'agglomération.