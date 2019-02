Météo : pollution et douceur, un 21 février qui n'a rien de beau à Lyon

Qualité de l'air mauvaise, température largement au-dessus des normales de saison, et soleil : le tiercé est réuni pour une journée du 21 février qui n'a rien de belle à Lyon.

Avec 17 degrés l'après-midi et du soleil toute la journée, on pourrait qualifier ce 21 février de beau. Il n'en sera rien. Les températures sont 7 degrés au-dessus des normales de saison et la douceur devrait se maintenir à Lyon au moins durant une semaine, avec des amplitudes thermiques parfois supérieures à 15 degrés entre le matin et l'après-midi.

À cause de cette situation anticyclonique et l'absence de vent, les particules fines stagnent au-dessus de Lyon, toujours placé en alerte pollution vigilance orange. Des mesures ont été mises en place par la préfecture, ainsi que des interdictions et limitations de vitesse (lire ici). Selon Atmo-Auvergne-Rhône Alpes, l'indice est de 92 sur 100 ce jeudi, pour une qualité de l'air considérée comme mauvaise.