Météo : malgré les apparences, c'est bien l'automne à Lyon ce 12 octobre

Les températures resteront élevées à Lyon ce 12 octobre avec un vent du sud qui viendra s'inviter dans la journée.

Le calendrier ne ment pas, nous sommes bien le 12 octobre malgré les apparences. Le soleil restera présent toute la journée à Lyon même si quelques nuages seront parfois plus nombreux. Rien qui ne fera néanmoins baisser les températures, déjà douces ce matin avec 16 degrés. Cet après-midi, elles monteront à 25 degrés, soit 7 degrés au-dessus des normales de saison. Un vent du sud de 20 km/h se lèvera dans la journée, contribuant un peu plus à cette sensation de douceur. Il s'invitera durant tout le week-end, et les températures resteront autour de 25 degrés l'après-midi.

Avec un indice de 29 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, la qualité de l'air restera bonne.