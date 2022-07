Météo : la canicule continue ce vendredi à Lyon

Lyon est toujours en alerte jaune "canicule" ce vendredi 15 juillet.

Les jours se suivent, et se ressemblent, entre Rhône et Saône. Du soleil, matin, midi et soir ce vendredi 15 juillet et de la chaleur. Encore.

Du côté du mercure, 33 degrés sont annoncés ce vendredi par Météo France à Lyon.

Les températures vont continuer à monter ce week-end et en début de semaine prochaine où les températures pourraient dépasser les 40 degrés.

