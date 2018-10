Météo : la baisse des températures s'amorce ce 17 octobre à Lyon

Progressivement, les températures commencent à baisser à Lyon, avant un rafraîchissement plus franc la semaine prochaine.

Avec 23 degrés sur le thermomètre, soit 5 degrés de plus que les normales de saison, il fait encore chaud pour un 17 octobre à Lyon. Mais les températures amorcent une baisse qui devrait durer, et d'ici la semaine prochaine, nous aurons perdu une dizaine de degrés. Ce 17 octobre reste nuageux, avec un léger vent du nord, et même si le temps sera humide, aucune goutte de pluie ne viendra s'abattre sur la ville.

La qualité de l'air se dégrade, avec un indice de 59 sur 100 selon l'observatoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes et ne devrait pas s'améliorer ces prochains jours.