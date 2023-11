Météo : 15°c et un risque d'averses à Lyon ce dimanche 19 novembre

Un temps relativement doux se fera ressentir et quelques ondées sont possibles "entre la fin de matinée et le début d'après-midi" dans le ciel de Lyon, ce dimanche 19 novembre.

Les Lyonnais devront s'attendre à subir quelques averses de pluie "faibles à modérées" durant toute la matinée et une bonne partie de l'après-midi, affirme Météo France. Le risque de pluie disparaitra dans la soirée, tandis que nuages et éclaircies se partageront le ciel dans la nuit de dimanche à lundi.

Alors que nous approchons de la saison hivernale, les températures de ce matin se situeront entre 8 et 12°c. Un pic est à observer dans l'après-midi, puisque nous atteindrons les 15°c, soit presque 5°c de plus que la normale maximum. Une fois le soleil couché, le thermomètre affichera entre 13 et 10°c, avant de redescendre à 8°c tout au long de la nuit.