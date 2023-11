Météo : jusqu'à 12°C et un temps voilé samedi 18 novembre à Lyon

Des nuages "parfois envahissants" laisseront progressivement place à "un temps plus lumineux mais voilé" jusqu'au soir ce samedi 18 novembre à Lyon.

Ce matin les nuages domineront le ciel lyonnais, même si "quelques belles éclaircies sont possibles", indique Météo-Lyon. Des "nuages d'altitudes ternissant plus ou moins l'éclat du soleil" feront leur apparition dans l'après-midi et se prolongeront jusque dans la nuit.

Les températures seront globalement dans les moyennes de saison. Il fera particulièrement froid ce matin puisque le thermomètre affichera entre 4 et 7°c avant d'observer une hausse et un pic de 12°c l'après-midi, et de redescendre à 10°c dans la soirée. La nuit sera un peu plus chaude avec 9°c, soit 4°c de plus que la précédente.