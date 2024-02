Météo : journée nuageuse à Lyon ce samedi 17 février

La journée sera à nouveau nuageuse aujourd'hui à Lyon. Il fera jusqu'à 13 degrés dans l'après-midi.

Comme hier, le ciel lyonnais sera chargé en nuages en ce samedi 17 février. Une petite bruine est attendue dans la matinée. Le vent sera faible à modéré, d'après Météo France.

Cet après-midi, le temps sera plus doux et sec. Quelques éclaircies pourraient faire leur apparition en fin d'après-midi.

Les températeurs seront très douces et largement au dessus des normales de saison : 11 degrés vers 11h et jusqu'à 13 degrés entre 16h et 18h.