Météo du lundi 30 septembre : un peu de soleil à Lyon derrière les nuages

Une journée plutôt chaude à Lyon malgré l'arrivée de nombreux nuages.

Après un week-end beau et chaud, le temps va se dégrader petit à petit en ce début de semaine. Les températures restent agréables, avec 16°C le matin et 22°C au plus chaud de l'après-midi, mais de nombreux nuages devraient apparaître dans le ciel lyonnais de ce lundi 30 septembre, poussés par un léger vent du nord-ouest soufflant à 10km/h.

Au niveau de la qualité de l'air, la situation reste bonne selon le laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, avec un indice de 29/100.