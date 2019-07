Météo du lundi 22 juillet : forte chaleur et prémisses de canicule à Lyon

Ce lundi sera le premier jour d’une semaine de chaleur intense, avec une canicule prévue en milieu de semaine. Aujourd’hui, le thermomètre affichera 36°C dans l’après-midi.

Les températures s’approchent des seuils caniculaires ce lundi, avec 22°C dès le matin dans la région lyonnaise. Le soleil sera présent toute la journée, et malgré les quelques nuages la température grimpera jusqu’à 36°C au plus chaud de l’après-midi. L’absence de vent favorisera en plus la sensation de chaleur, et participera à dégrader la qualité de l’air sur la métropole.

Le laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une nouvelle journée classée « médiocre » sur la qualité de l’air, avec un score de 79/100.