Météo du dimanche 27 octobre : des températures douces malgré les nuages

Malgré une dégradation progressive au fil de la journée, le temps restera doux ce dimanche 27 octobre dans la capitale des Gaules.

Le soleil, bien présent en début de matinée, devrait laisser la place à de plus en plus de nuages au fur et à mesure que la journée avance. Il fera frais le matin, avec 12°C de prévus, tandis que l’après-midi sera agréable avec 21°C. Un faible vent du sud viendra apporter de gros nuages qui devraient s’installer sur le ciel lyonnais en début de soirée.

La qualité de l’air se dégrade un peu par rapport à samedi selon le laboratoire ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, mais reste tout de même globalement bonne avec un indice de 33/100