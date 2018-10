Météo du 8 octobre : un ciel voilé à Lyon

Après un dimanche pluvieux, les nuages subsistent au-dessus de Lyon ce lundi 8 octobre.

C'est un début de semaine très automnal que promet la météo à Lyon. Les nuages seront nombreux ce lundi. Malgré tout, le ciel devrait se teinter de bleu et laisser passer quelques rayons du soleil dans l'après-midi. Les températures, quant à elles, seront fidèles aux normales saisonnières. Il fera 13°C à 8h, 14°C à 11h et 17°C à 14h. La fin de journée s'annonce légèrement plus douce, avec un thermomètre qui devrait monter jusqu'à 19°C et un ressenti prévu à 22°C. Pas de vent en revanche pour rafraîchir davantage les rues de la capitale des Gaules. Le soleil se couchera à 19h10.

Côté pollution, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une forte dégradation, puisque hier il estimait la qualité de l'air à 28 sur 100 et prévoit pour aujourd'hui 43 sur 100. La qualité de l'air reste malgré tout “bonne”, sur l'échelle du laboratoire allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).