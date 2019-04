Météo du 7 avril : un dimanche pluvieux à Lyon

Après un samedi pluvieux, la journée de dimanche ne devrait pas être beaucoup plus heureuse à Lyon.

Ce week-end d’avril ne sera pas le plus ensoleillé à Lyon. Loin de là. Après du vent et de la pluie, samedi, des nuages et encore de la pluie sont au programme ce dimanche. La matinée s’annonce nuageuse et l’après-midi pluvieuse. 13°C sont prévus au meilleur d’une journée bien morose côté météo. Lyonnais, sortez couverts !

Côté pollution, la qualité de l'air est jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 32 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).