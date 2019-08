Météo du 7 août à Lyon : orages le matin, éclaircies l'après-midi

Les orages de la nuit vont se poursuivre dans la matinée avant une alternance d'éclaircies et d'averses le reste de la journée à Lyon.

Les orages de la nuit vont quitter peu à peu Lyon ce mardi. Dans la matinée, ils seront toujours présents, accompagnés d'averses et même de possibles chutes de grêle entre 5h et 8h. Puis la perturbation veut peu à peu disparaître au fil des heures. Dans l'après-midi, averses de pluie et belles éclaircies se succéderont. Concernant les températures, elles ne dépasseront pas les 28°C au plus fort de la journée et retomberont à 19°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 47 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).