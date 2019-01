Météo du 6 janvier à Lyon : les nuages investissent la ville

Grisaille et fraîcheur seront au rendez-vous ce dimanche à Lyon.

Pas de surprise pour cette dernière journée de vacances. Le ciel ne se découvrira pas de la journée, et les températures ne dépasseront pas la barre des 5°C. Il ne faisait que 3°C à 7h et il fera à peine un degré de plus à 10h. A 13°C, le thermomètre terminera sa course à 5°C, avant de redescendre pour le reste de la journée. Un léger vent viendra perturber les températures ressenties qui ne dépasseront pas 1°C.

Côté qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes l'estime à 22, soit "bonne", sur son échelle allant de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").

Le soleil se couchera à 17h10.