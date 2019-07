Météo du 31 juillet : 27°C maximum à Lyon pour le dernier jour du mois

Ce mercredi, il va de nouveau faire très beau à Lyon avec des températures qui resteront agréables.

Il va de nouveau faire très beau ce mercredi à Lyon. Malgré quelques nuages ici où là qui apporteront un peu d'ombre, Météo France prévoit un large soleil au-dessus de la ville. Les nuages sont notamment attendus dans l'après-midi et en soirée. Concernant les températures, elles ne dépasseront pas les 27°C au plus fort de la journée et retomberont à 14°C dans la nuit.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne” à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 43 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).