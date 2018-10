Météo du 31 octobre : de la pluie et des éclaircies à Lyon 

Météo France prévoit quelques éclaircies dans l'après-midi et de la pluie le matin et dans la nuit ce mercredi.

Entre pluie et éclaircies, la météo s'annonce changeante ce mercredi à Lyon. Jusqu'à 13h, Météo France prévoit un ciel chargé et quelques averses entre 7h et 10h. À partir de 13h, des éclaircies vont apparaître au-dessus de la ville jusqu'au coucher du soleil. De 22h à 1h du matin, de nouvelles averses sont attendues. Côté vent, il soufflera que faiblement dans la journée avec quelques rafales jusqu'à 40 km/h entre 19h et 22h. Concernant les températures, il fera entre 6°C et 14°C.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “bonne”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 30 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).