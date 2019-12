Météo du 29 décembre à Lyon : un dimanche brumeux, le froid de retour

La journée de dimanche s'annonce brumeuse et nuageuse à Lyon. Les températures, elles, sont en baisse.

Il faisait très doux à Lyon depuis plusieurs jours. C'est fini. Les températures vont chuter ces prochains jours. 5 degrés au mieux à Lyon dimanche. Lundi et mardi, il fera au mieux 3 degrés.

Dans le ciel, la brume matinale va laisser progressivement la place aux nuages. La journée de dimanche s'annonce très nuageuse.

La qualité de l'air se dégrade

La qualité de l'air, elle, se dégrade à Lyon. Le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes établit un indice de 47 pour ce dimanche sur une échelle allant de 0 (très bonne) à 100 (très mauvaise qualité de l'air).

"Dimanche 29 et lundi 30 décembre, les vents vont chuter et les températures seront en baisse. Les polluants atmosphériques devraient par conséquent s'accumuler et la qualité de l'air sera bonne à moyenne voire localement médiocre sur le bassin lyonnais", prévoit d'ores et déjà le laboratoire.