Météo du 27 juillet à Lyon : orages et 15 degrés en moins

La pluie et les orages changent la donne à Lyon ce 27 juillet et la température maximale baisse de 15 degrés par rapport à la veille. La canicule est bel et bien terminée.

C'est le grand écart à Lyon entre la météo de vendredi et celle de ce samedi 27 juillet. La canicule et le soleil laissent leurs places aux orages et la pluie. La grêle pourrait également s'inviter en fin de matinée. Le département est placé en vigilance orange "orage", mais aussi jaune "pluie-inondation" par Météo France.

Conséquences de l'arrivée de cette perturbation : les températures maximales dégringolent. Alors qu'il faisait 37 degrés vendredi, le thermomètre affichera 22 degrés ce samedi, soit une différence de 15 degrés. La nuit de samedi à dimanche sera particulièrement fraîche avec seulement 16 degrés.

Lyon peut à nouveau respirer. La qualité de l'air s'améliore et redevient enfin bonne. Selon Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes, l'indice pour cette journée est de 45.