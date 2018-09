Météo du 23 septembre à Lyon : l'été c'est fini, pas le beau temps

Le soleil brillera largement sur Lyon en ce premier dimanche d'automne, alors que le mercure dépassera encore les 30°C.

Voilà c'est fini... "et nos mains se desserrent de s'être trop serrées", comme dit la chanson. Mais ce qu'il y a de bien avec les flirts d'été, c'est quand ils se prolongent quelques jours de plus que prévu. Et ce devrait être le cas de celui des Lyonnais avec le soleil estival, qui brillera encore fortement ce dimanche. Le tout dans un ciel azur. Jusqu'à la fin d'après-midi du moins. Car la chaleur pourrait devenir lourde en fin d'après-midi et quelques orages éclater en soirée. Avant un retour du soleil lundi matin. Des rafales de vents sont annoncées, jusqu'à 65 km/h en soirée.

Côté température aussi, ce mois de septembre pourrait battre des records. Le mercure devrait encore monter à 32°C au plus fort de l'après-midi, ce dimanche. Il faisait déjà près de 20°C au lever du jour. Et le mercure devrait grimper rapidement pour atteindre 25°C en fin de matinée et 30°C à la mi-journée. Les orages du soir et le vent, persistant lundi, vont faire chuter le mercure d'une bonne dizainne de degré demain. 10°C annoncé le matin.

Enfin, la qualité de l'air est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 40/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable. Mais gare aux allergie, l'indice pollinique est élevé, notamment au sud de Lyon concernant les pollens et l'ambroisie.