Météo du 23 juillet à Lyon : canicule et pollution montent d'un cran

Soleil, canicule et pollution à Lyon (photo : Florent Deligia)

Après un lundi déjà chaud, la canicule s'installe à Lyon ce mardi 23 juillet. La qualité de l'air se dégrade fortement.

Journée caniculaire à Lyon et ça ne sera pas la pire de la semaine. Le soleil tape dans un grand ciel bleu sans nuages. Les températures ne sont pas passées en dessous de 20 degrés cette nuit, avec 22 sur le thermomètre dès le début de la journée. Elles monteront jusqu'à 38 degrés à l'ombre, voire bien plus à cause du phénomène des îlots de chaleur en ville. Mercredi, la barre des 40 degrés devrait être franchie.

La qualité de l'air se dégrade ce 23 juillet, Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes attribue un indice de 74 dans le centre de Lyon pour cette journée. Au Sud de l'agglomération, la prévision monte jusqu'à 91 (Mornant). Face à ce pic de pollution à l'ozone, la circulation différenciée a été mise en place. Seuls les véhicules avec une vignette Crit'Air 0, 1, 2 et 3 ont le droit de rouler dans Lyon, Villeurbanne et Caluire.