Météo du 17 novembre : de la pluie à Lyon, de la neige en région

La journée de dimanche s'annonce bien morose à Lyon. Avec des nuages qui vont petit à petit laisser leur place à de grosses averses. Couvrez-vous, il fera encore très froid...

Une journée humide et froide. Voilà ce qui vous attend à Lyon ce dimanche. Lyonnais, restez au chaud, la température ne dépassera pas 6 degrés à Lyon.

Les nuages en matinée et en début d'après-midi vont petit à petit laisser leur place à de grosses averses en milieu d'après-midi et en fin de journée. En région, de la neige est attendue.

De la neige en région, prudence sur les routes

Des chutes de neige sont attendues dans les départements de l’Ain, de l’Isère, de la Drôme, de la Savoie et de la Haute-Savoie à partir de 11h dimanche matin. Des chutes de neige qui devraient s’identifier entre 14h et 21h. Environ 10 cm de neige sont notamment attendus sur certaines portions de l’Autoroute A43 entre Lyon et Chambéry dimanche après-midi. Grosse prudence donc.

Concernant la pollution, la qualité de l'air est jugée "bonne" ce dimanche à Lyon. Le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 40 sur son échelle allant de 1 ("très bonne") à 100 ("très mauvaise").