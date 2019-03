Météo du 17 mars : retour du vent et de la pluie à Lyon

Après un beau samedi, les giboulées feront leur retour, ce dimanche, à Lyon. Après un lundi du même acabit, la semaine s'annonce plus agréable.

Malgré la radieuse journée de samedi, le mois de mars n'est pas fini. Et la saison des giboulées non plus. Le retour de la pluie et du vent est prévu pour ce dimanche midi à Lyon. Avec des rafales qui pourraient souffler jusqu'à 60 kilomètres par heure. Après un lundi du même acabit, le soleil printanier devrait briller dans un ciel dégagé tout au long de la semaine, comme l'annonce Météo France.

Côté températures on reste sur des valeurs assez classiques pour la saison, légèrement supérieures aux moyennes, avec 8°C au lever du jour et 18°C à la mi-journée. Quant à la qualité de l'air, elle est jugée "bonne" par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 24/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable.