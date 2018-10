Météo du 15 octobre : encore près de 25°C à Lyon

Bien loin des fortes précipitations qui touchent le sud de la France, Lyon s'en tiendra encore ce lundi à un ciel légèrement voilé et des températures toujours largement supérieures aux moyennes de saison.

Le vent de dimanche est tombé. Ne demeurent que les nuages, qui ne devraient pas lever leur siège de la journée, ce lundi, à Lyon. Quelques rafales en provenance du Sud pourraient venir dégager l'horizon en fin de journée.

Côté température, on reste sur des valeurs élevées, supérieures d'environ six points aux moyennes de saison. D'une quizaine de degrés au lever du jour, le mercure grimpera ainsi à 19°C en fin de matinée pour passer la barre des 20°c à la mi-journée et venir, de nouveau, flirter avec les 25°C au plus fort de l'après-midi (24°C selon les prévisions).

La qualité de l'air est annoncée "bonne", par l'observatoire Air Rhône-Alpes, qui lui attribue la note de 33/100 sur l'indice national Atmo. Barème sur lequel 0 équivaut à une qualité d'air excellente et 100 exécrable. L'indice pollinique demeurant faible, le risque d'allergies est limité.