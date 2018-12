Météo du 15 décembre : journée mitigée à Lyon

Oscillant entre les brouillards givrants, les éclaircies et la pluie, la météo s'annonce changeante à Lyon ce samedi.

Ce samedi, les lève-tôt et les couche-tard auront le droit et un brouillard givrant sur la ville entre 1h et 7h du matin. Entre 7h et 10h, les brouillards vont peu à peu disparaître pour laisser place à de belles éclaircies. Une accalmie momentanée puisque les nuages vont faire leur retour sur la ville à partir de 13h. En début de soirée, ces nuages donneront quelques averses éparses qui se poursuivront toute la journée de dimanche. Concernant les températures, il fera entre -3°C et 4°C ce samedi.

Côté pollution, la qualité de l'air sera jugée “médiocre”, le laboratoire Atmo Auvergne-Rhône-Alpes prévoit une note de 81 sur son échelle allant de 1 (“très bonne”) à 100 (“très mauvaise”).