Météo du 11 novembre à Lyon : soleil pour la commémoration

Comme un clin d’œil aux festivités, le soleil, complètement absent hier, fera quelques timides apparitions aujourd"hui.

Encore légèrement voilé, le ciel devrait tout de même laisser filtrer les rayons du soleil. Le vent, toujours bien présent, soufflera relativement fort sur l'ensemble de la ville. Dès 10h du matin, les premières rafales séviront à 45 km/h. Plus tard à 13h, le vent sera encore plus fort et soufflera à 60 km/h, avant de baisser en intensité vers 19h, et de souffler de nouveau à 45 km/h.

Côté mercure, la journée sera douce. Il fera 15°C à 10h du matin, et 17°C pour le restant de la journée, avec un ressenti légèrement supérieur de 2°C, et ce, jusqu'à 22h.

Quant à la qualité de l'air, le laboratoire Atmo-Auvergne-Rhône-Alpes prévoit 20, soit "très bonne" pour aujourd'hui. L'échelle d'Atmo s'étend entre 1 ("très bonne") et 100 ('très mauvaise").