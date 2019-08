Météo du 11 août : après le soleil du matin, encore de la pluie sur Lyon

Ce dimanche 11 août, le temps sera au beau fixe toute la matinée avec des températures agréables à Lyon, avant que les averses ne finissent par avoir raison du soleil dès le début d'après-midi.

Après une nuit beaucoup plus calme et sans orages, Lyon se réveillera sous le soleil ce dimanche 11 août. Les températures seront de saison, entre 20 et 25°C. A midi, le mercure se rapprochera des 30°C, sans jamais les dépasser. La matinée sera donc particulièrement agréable, rafraîchie par un vent léger. Dès 14h, le beau temps se dégradera, le soleil laissant place à des averses et les températures redescendant autour des 20°C. La pluie durera toute l'après-midi et dans la nuit, devenant de plus en plus faible jusqu'à disparaître peu à peu lundi matin. Petite consolation du week-end, le temps sera idéal pour observer un bel arc-en-ciel.

Avec les orages de la nuit dernière et un rafraîchissement bienvenu, la qualité de l'air était dans le vert ce samedi 10 août, avec 35 sur 100 d'après Atmo Avergne-Rhône-Alpes. Une légère dégradation est attendue pour ce dimanche, avec une qualité qui reste cependant dans le vert, à 47 sur 100.