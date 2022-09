Météo : des températures en dessous des moyennes de saison ce mardi à Lyon

La baisse des températures enregistrée depuis quelques jours à Lyon se poursuit ce mardi 20 septembre. Le thermomètre ne devrait pas dépasser 22 degrés.

Depuis quelques jours, le soleil est au rendez-vous dans le ciel lyonnais, où les nuages n’ont guère leur place. Néanmoins, les chaleurs encore lourdes de la semaine dernière ont laissé place à une vague de fraîcheur relativement précoce pour une fin de mois de septembre. Ce mardi 20 septembre, les températures se situeront une nouvelle fois en 2 degrés dessous des moyennes de saison.

Selon les prévisions de Météo France, le thermomètre devrait osciller entre 10 et 22 degrés ce mardi. Ce matin, elles seront comprises entre 11°c à 8 heures et 16°c à midi. L’après-midi sera un peu plus chaud avec températures qui se situeront autour de 20°c. Elles devraient commencer à décliner autour de 19 heures.