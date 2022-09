Météo : des éclaircies et jusqu’à 23°c attendus à Lyon ce vendredi

Le temps devrait être plus agréable pour les Lyonnais ce jeudi. Des éclaircies sont annoncées tout au long de la journée, avec une maximale de 23°c.

Les orages de la soirée de jeudi se sont dispersés pour laisser la place à une journée qui devrait être relativement ensoleillée ce vendredi 16 septembre à Lyon. Selon les prévisions de Météo France, aucune goutte de pluie n’est attendue à Lyon ce vendredi et les éclaircies devraient rythmer cette fin de semaine.

Du côté des températures, la matinée sera relativement fraîche avec des températures comprises entre 16°c aux environs de 7 heures et 21°c à midi. La maximale de la journée ne sera pas beaucoup plus haute puisque le mercure ne devrait pas dépasser les 23°c entre Rhône et Saône ce vendredi. Ce soir, le thermomètre repassera sous la barre des 20°c à partir de 19 heures.