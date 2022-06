Météo : des éclaircies attendues à Lyon ce mardi 28 juin

Les Lyonnais devraient échapper aux gouttes ce mardi 28 juin. Relativement couverte, mais avec des températures ne dépassant pas 25°c la journée s’annonce belle.

Les perturbations qui touchent la région lyonnaise depuis plusieurs jours semblent se calmer ce mardi 28 juin. Après avoir été encore confrontés à quelques averses lundi, les Lyonnais devraient pouvoir sortir de chez eux sans parapluie ou veste de pluie ce mardi, selon les prévisions de Météo France.

La journée s’annonce nuageuse, mais des éclaircies devraient régulièrement faire leur apparition et atténuer la grisaille au-dessus de la ville. Du côté des températures, la matinée sera plutôt douce, le thermomètre oscillant entre 19 et 23°c. Dans l’après-midi, il devrait grimper jusqu’à 25°c et il ne devrait pas repasser sous la barre des 20°c avant 1 heure du matin.