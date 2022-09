Météo : baisse des températures et temps orageux à Lyon ce mercredi 

Les températures vont chuter de près de six degrés ce mercredi 14 septembre à Lyon, alors que le temps devrait être orageux durant la majeure partie de la journée.

Après avoir connu une hausse significative en début de semaine, dépassant de plus de sept degrés les moyennes de saison, les températures diminuent ce mercredi 14 septembre. Elles retrouvent un niveau plus en adéquation avec la période. Ce matin, il devrait ainsi faire entre 21 et 24°C, la maximale de ce mercredi, qui devrait rester affichée sur les thermomètres jusqu’en fin d’après-midi.

Du côté de la météo, le temps s’annonce très mitigé ce mercredi entre Rhône et Saône et devrait rester orageux une bonne partie de la journée, alors que la ville pourrait être balayée par des rafales allant de 40 à 60 km/h. Quelques éclaircies mais aussi des averses pourraient également faire leur apparition au fil de la journée. La pluie devrait se poursuivre dans la soirée.