Météo : averses et fraîcheur ce vendredi à Lyon

Il fera frais ce vendredi à Lyon où des averses sont attendues.

Ne perdez pas espoir, le printemps devrait pointer le bout de son nom en début de semaine prochaine, d'ici là, le temps sera automnal à Lyon. Ce vendredi, il fera environ 11°C en matinée, et le mercure ne dépassera pas les 18°C soit cinq degrés de moins que la normale de saison.

Le ciel sera changeant avec un risque d'averses présent jusque dans la soirée. Le temps ne devrait pas être plus clément ce week-end avec à peine 20°C samedi et pas plus de 18°C dimanche.

Il faudra attendre mardi pour voir un vrai changement avec des normales de saison qui devraient être atteintes et un ciel ensoleillé.