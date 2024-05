Météo à Lyon : un sondage inattendu

Un air froid et pluvieux est prévu à Lyon cette semaine : 40% des Lyonnais s'en réjouissent.

Après un rare week-end d’été particulièrement ensoleillé et un lundi pluvieux, Météo Lyon prévoit un temps plutôt frais mais sans averse mardi et mercredi. Une goutte de froid venant du Nord va s’installer à partir de jeudi, donnant place à une accentuation de l’instabilité du temps et notamment un risque d’averses, en particulier en seconde partie de la journée.

Ce froid, qui dure depuis quelques semaines, pourrait "inscrire ce mois de mai 2024 dans un record, celui d’un mois qui détient un froid plus élevé que la moyenne depuis ces dernières années", selon Guillaume Séchet, météorologiste et prévisionniste à Météo Lyon.

Il faudra donc attendre pour profiter des terrasses au bord du Rhône, qui, définitivement, ne seront pas dans l’agenda des Lyonnais cette semaine encore. Et même si aucune vigilance orange n’est prévue par Météo France dans la région, les habitants de l’Auvergne-Rhône-Alpes pourront s’attendre à un temps nuageux, avec une température minimale de 8°C à Saint-Flour (dans le Cantal), et des températures maximales qui atteindront les 27°C à Thonon-les-Bains.

Ces prévisions pluvieuses ne semblent pas troubler plus que cela une partie des Lyonnais : selon un sondage réalisé par Météo Lyon sur X (anciennement Twitter), 40% des interrogés se réjouissaient d’un temps pluvieux. Un point de vue qui peut s’expliquer par les inquiétudes concernant les températures anormalement chaudes que l’on a connues ces dernières années ; ce retour de la pluie et de la fraîcheur serait, pour presque la moitié des sondés, est une nouvelle positive. Un temps mitigé donc, tout comme l’avis des lyonnais sur ces conditions météo inhabituelles pour un mois de mai.