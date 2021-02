Météo à Lyon : le printemps précoce continue début mars

Il a fait beau et bon pour une fin de mois de février à Lyon, cela devrait continuer début mars, selon Météo France.

Malgré quelques nuages samedi et des températures légèrement plus fraîches qu’en semaine, les Lyonnais ont profité d’un beau dernier week-end de février. Le soleil sera toujours au rendez-vous jusqu’au jeudi 4 mars avec des températures maximales atteignant en moyenne 17°C. Petit bémol, la journée du mardi sera marquée par un vent important et des rafales allant jusqu’à 40km/h.

Parce qu’il fallait bien que cela arrive, des averses éparses pourraient faire leur apparition vendredi et samedi tandis que les températures maximales vont chuter sous les 10°C le week-end du 6-7 mars.