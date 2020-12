Météo à Lyon : Des températures plus fraîches mais avec du soleil

Le thermostat se rapproche de 0° ce week-end à Lyon. En revanche, le soleil devrait éclaircir le ciel de samedi à dimanche.

A 16 jours de l'hiver, les températures se rapprochent des normales de saison et le froid se fait de plus en plus présent. Après avoir longtemps profité d'un climat doux et agréable en automne, voilà que le thermostat affiche, pour ce samedi matin, un petit 2°. Le soleil, lui, commence doucement à échapper au brouillard matinal pour grimper dans le ciel lyonnais sans un nuage à l'horizon. Dans l'après-midi, il fera 6° avec un pique à 7. De quoi en profiter pour se balader durant les trois heures autorisées. Dans la soirée, une brume s'installera, la température descendra, pour atteindre inévitablement le 0 degrés Celsius.

Ce dimanche, le scénario sera légèrement différent. Un petit degré au réveil mais sous un soleil éclatant. Au fur et à mesure de la journée, quelques nuages s'inviteront et viendront obscurcir le ciel des Lyonnais. La soirée, quant à elle, arrivera avec quelques averses, un temps qui durera une partie de la nuit.