Météo à Lyon : des averses à partir de 11h ce mercredi

Les averses annoncées à Lyon ce mercredi vont provisoirement rafraîchir la ville.

Après, et avant, plusieurs jours de soleil, ce mercredi s'annonce comme une accalmie dans la chaleur de l'été lyonnais. Météo France annonce des averses toute la journée à partir de 11h. En fin d'après-midi, un vent de nord-ouest devrait se lever et souffler jusqu'à 40 km/h en rafale avant de retomber la nuit venue. Côté températures, il fera jusqu'à 26°C dans l'après-midi et 17°C au minimum dans la nuit. Le retour du soleil est annoncé pour jeudi.