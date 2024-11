Meeting avec Wauquiez, réunion publique... la droite lyonnaise en campagne ?

Avec un meeting jeudi 7 novembre, puis une réunion publique trois semaines plus tard, la droite lyonnaise semble se mettre en ordre de bataille en vue des municipales de 2026.

La droite lyonnaise se met-elle en ordre de bataille à un peu plus d'un an des élections municipales et métropolitaines ? À Lyon, si Béatrice de Montille est déjà au travail depuis plusieurs mois, entre réunions et rencontres, le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver restait jusqu'à maintenant relativement discret.

Quel candidat pour quelle collectivité ?

Mais jeudi 7 novembre, les Républicains du Rhône organisent un meeting à Mions dans la Métropole de Lyon en présence du président du groupe à l'Assemblée nationale, Laurent Wauquiez. Un rendez-vous initialement prévu le 17 octobre, mais reporté suite aux importantes inondations ayant touché le département.

L'actuel président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabrice Pannekoucke sera présent, tout comme le maire de Bron, Jérémie Bréaud. Trois semaines plus tard, le 28 novembre, c'est le maire du 2e arrondissement Pierre Oliver qui animera également une réunion publique intitulée, "Quel avenir pour Lyon ?".

Reste à savoir qui sera candidat à la Ville, mais aussi à la Métropole, davantage gagnable pour la droite. Pour la mairie, entre Béatrice de Montille, Pierre Oliver et Christophe Marguin, Laurent Wauquiez pourrait jouer un rôle d'arbitre qui profiterait à coup sûr au maire du 2e arrondissement. À la Métropole, nombreux sont les prétendants, entre les maires de Saint-Priest et de Tassin, Gilles Gascon et Pascal Charmot, mais également celui d'Ecully, Sébastien Michel, et pourquoi celui d'Oullins-Pierre-Bénite, Jérome Moroge qui multiplie les coups médiatique et affirme sont opposition frontale au président écologiste Bruno Bernard.