McDonald's Caluire se relooke et innove

Après un mois de fermeture, le restaurant McDonald's Caluire qui emploie 85 salariés a rouvert ses portes. Avec la volonté de proposer un service sur-mesure.

Gérard Touilloux n'est pas peu fier. Le patron de la société lyonnaise Gifom qui exploite 18 restaurants McDonald's a entièrement transformé son établissement de Caluire : nouvelle cuisine, décoration changée, salle agrandie (284 places assises), expérience client repensée… les nouveautés sont nombreuses. « Même si Mc Do est leader, on a cœur de se renouveler, explique-t-il. On refuse de se reposer sur nos lauriers. » Pour ce faire, il a fallu investir 2,1 millions d'euros dont 500 000 euros ont été pris en charge par McDonalds, propriétaire des murs. Désormais, l'enseigne désignée par ses ennemis de toujours comme l'emblème de la malbouffe souhaite monter en gamme. « Avec notre nouvelle cuisine, la production des sandwichs se fait à flux tendu, explique Gérard Touilloux. Votre sandwich est préparé à la commande, il peut être personnalisé, sans cornichon, sans fromage etc. »

Pour répondre aux attentes, en plus des 75 salariés, une dizaine de personnes a été embauchée. « Ils sont tous en CDI, insiste le franchisé. Certains, notamment les étudiants sont à temps partiel avec une moyenne de 24 heures par semaine. Sur les 1100 salariés de mes restaurants, 650 sont à temps complet. » Le restaurant de Caluire, qui a déployé le tri sélectif en cuisine et en salle, a amélioré son expérience client : des bornes permettent de commander en ligne avec un service à table et des tablettes interactives sont à la disposition de la plus jeune clientèle. Pour finir, l'enseigne propose un service de livraison par le bias Uber Eats. « Mc Do ne pouvait pas être absent d'une telle offre », conclut Gérard Touilloux.